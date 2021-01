Auch mit kleinem Kader: Hannover United will den Rekordmeister "zum Straucheln bringen"

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United haben sich mit dem Sieg beim BBC Münsterland am vergangenen Wochenende im oberen Tabellendrittel der 1. Bundesliga festgesetzt. Am kommenden Doppelspieltag wollen sie diese Position im Kampf um die Play-offs weiter ausbauen. Am Samstag (18 Uhr) empfängt United die BG Baskets Hamburg. Sonntag geht’s zum Rekordmeister RSV Lahn-Dill. Sportdeutschland.tv überträgt beide Spiele live im ­Stream.

Der Fokus liegt auf dem Spiel am Samstag

Für United liegt der Fokus am Wochenende vor allem auf dem Spiel am Samstag. Die Punkte gegen Hamburg sind enorm wichtig für den Kampf um die Play-offs. Dennoch wollen die Füchse auch am Sonntag vielleicht ein kleines Wunder bewirken. „Lahn-Dill ist seit Jahren eine europäische Topmannschaft. Wir wissen, was auf uns zukommt, und werden trotz unseres kleinen Kaders alles daransetzen, Lahn-Dill zum Straucheln zu bringen“, sagt Trainer Martin Kluck.