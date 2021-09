JETZT ABSTIMMEN: Mit welcher Elf soll 96 bei Holstein Kiel starten?

Auswärts hat's für 96 im bisherigen Saisonverlauf noch nicht sollen sein: 1:1 in Bremen, 0:2 in Dresden, 0:4 in Darmstadt. Es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Aber in die Partie am Samstag (13.30 Uhr) in Kiel geht Jan Zimmermann mit einer Mannschaft, die sich nach einigen nachträglichen Sommertransfers immer besser findet, und frischem Rückenwind vom durchaus überzeugenden 1:0 gegen St. Pauli.

Verzichten muss der Trainer bei Holstein definitiv auf Mike Frantz (Muskelverletzung) sowie Tom Trybull und Valmir Sulejmani, die sich in Corona-Quarantäne befinden. Entwarnung konnte Zimmermann jedoch bei den Offensivkräften Hinterseer und Maina geben. Er hat mittlerweile mehr Alternativen, eine kleine Qual der Wahl. Wie würdet ihr in Kiel aufstellen?