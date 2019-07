Hannoveraner Max Prinz wird in Dortmund Deutscher Boulder-Meister

„Vier Tops, besser geht es nicht“, sagte Max Prinz, der am Tag nach dem Triumph seinen 20. Geburtstag feierte und sich damit selbst das schönste vorgezogene Geschenk zu diesem Ehrentag bereitete. Prinz stand zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest. „Vor zwei Jahren war ich Dritter bei der deutschen Meisterschaft, das war bis dahin mein bestes Resultat“, ergänzte der Sportler.

Sportklettern und Hannover sind auf den ersten Blick eine verblüffende Kombination. „Wir betreiben unseren Sport allerdings nicht in der freien Natur, sondern in Hallen an Kletterwänden“, erzählte Prinz. Er selbst übt täglich zwei bis drei Stunden im Escaladrome (Am Mittelfelde). Auf dem Programm stehen neben dem Klettern auch Kraft- und Dehnübungen, unter anderem an klassischen Turngeräten wie den Ringen. „Da mache ich aber nur Klimmzüge, nichts mit Akrobatik“, stellte der Sportler klar.