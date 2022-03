Dominanter Sieg: Hannovers Handball-Recken gelingt ein Befreiungsschlag

Die Recken ließen nicht locker, bis zum Schluss nicht. Coach Christian Prokop feierte jede gelungene Aktion, nahm noch kurz den Schweden Jonathan Edvardsson in den Arm, bekam das Handtuch von Ilija Brozovic ab, der damit eifrig im Siegermodus wedelte. Dann klatschte er alle Spieler auf der Bank ab. Und endlich war es geschafft. Die TSV Hannover-Burgdorf hat den ersten Erfolg in diesem Jahr geschafft. „Wir sind sehr glücklich, haben verdient in der Höhe gewonnen. Dickes Kompliment an meine Mannschaft, wir waren bereit, uns wehzutun“, sagte Prokop strahlend.

Anzeige