Hier abstimmen: Wer wird der Held der Woche in Hannover?

Die Kandidaten

Für das vergangene Wochenende stehen diese Kandidaten zur Auswahl:

Malte Müller (TSV Engensen): Debüt für die 1. Herren in der Kreisliga - und was für eins! Bei dem 4:3-Sieg gegen den MTV Immensen schoss Malte Müller alle vier Tore (22., 48., 85., 87.)!

Philippe Harms (MTV Ilten): Ein Wochenende, wie es im Bilderbuch steht. Am Freitag heiratete Philippe Harms seine Herzensdame, am Sonntag stand er dem Iltener Bezirksligisten dennoch zur Seite. Im Derby gegen SuS Sehnde steuerte Harms zwei Tore und einen Assist bei - das Spiel endete mit 3:0.

Sandro Soraru (Arminia Hannover): Der Torwart des Oberligisten befindet sich in Höchstform. Letzte Woche zeichnete er sich bereits mit einem gehaltenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit gegen Eintracht Northeim aus, wodurch die Arminia das Spiel mit 3:2 gewann. Auch gegen BW Schwalbe Tündern war Soraru wieder der überragende Mann. Die anfangs drückend überlegenden Tünderaner verzweifelten aus etlichen Lagen am Keeper der Hannoveraner, sodass nur 13 angereiste Arminen mit einem 3:0-Sieg drei Punkte aus Hameln entführen konnten.

Vitalie Irizan (TSV Saxonia): Zur Halbzeit stand es noch 1:0 für den VfB Wülfel II, dann drehte Irizan mal so richtig auf. Ab der 47. Minute begann er loszuballern und ließ das VfB-Netz gleich sechs Mal zappeln. Zwar spielte Saxonia ab der 74. Minute in Unterzahl, doch Irizans Torhunger tat das kein Abbruch. Mit dem 5:4 vom Punkt (Foulelfmeter, 80.) und dem 6:4 in der 90. Minute machte er den Sechserpack komplett und war der überragende Mann im dieser 4. Kreisklasse-Partie.

Pascal Weinert (SV 06 Lehrte): Es war ein wahrlich verrücktes Spiel am Pfingstanger in Lehrte. Erst führt 06, dann dreht der TSV Luthe diesen Rückstand in ein 3:1 und am Ende gewinnt Lehrte trotzdem mit 4:3. Einen entscheidenden Anteil daran hat Pascal Weinert, der zum Einen das 1:0 erzielte, aber viel wichtiger noch: Er sorgte für das zwischenzeitliche 3:3. Sein Doppelpack hat dem SV einen wichtigen Dreier beschert.