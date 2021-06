Hannovers Kanukönigin: Paulina Paszek holt DM-Gold und begeistert im TV

Alles war zuvor ganz schnell gegangen in diesem doch noch etwas ungewohnten Format. Sprintspezialistin Paszek hängte erst die Essenerin Katharina Köter am Start ab und siegte klar. Im Finale machte sie es mit der Karlsruherin Xenia Jost ebenso. Paszek fasste schnell Wasser und hatte sofort einen kleinen Vorsprung.

Landestrainer Jan Francik konnte es hinterher kaum fassen. Nach ihrem gewinnenden Auftritt im kurzen ZDF-Gespräch gab es weitere Anfragen von Fernsehsendern. „Die Leute haben mich gefragt, wo ich diese tolle Sportlerin herhabe, sie hätten sie am liebsten gleich für weitere Porträts gebucht“, berichtete Francik, „Paulina hat alles meisterlich gelöst, ich bin sehr stolz.“ Paszek, die noch immer auf ihre Einbürgerung wartet, hat gerade erst ihren Deutschtest bestanden. „Sie versteht alles, ist aber natürlich aufgeregt“, so Francik.

Über nur 160 Meter bleibt keine Chance auf eine Aufholjagd – und diese starke HKC-Fahrerin, hätte sich den Titel wohl auch nicht mehr nehmen lassen. Sie zog ihren Sprint gnadenlos durch und hatte im Ziel sieben Zehntel oder eine halbe Bootslänge Vorsprung auf Jost. „Paulina hätte unter Druck auch noch zulegen können, sie ist in unglaublicher Form. Aber du siehst ja aus dem Augenwinkel, dass da keiner kommt“, so Francik. Dritte wurde Köter vor Franziska John (Potsdam), die wie Paszek für das Halbfinale gesetzt war.

Fernziel Paris - aber erstmal Pause

Das eigentliche Fernziel ist freilich Paris. Bei den Olympischen Spielen 2024 „wollen wir ganz oben stehen“, bekräftigt Francik. „Paulina ist ein Siegertyp, sie hat sehr viel Talent. Sie wird sich weiter steigern“, sagt ihr Coach. Zuletzt hatte Paszek beim Weltcup in Sibirien Gold für den DKV über 5000 Meter geholt, ihre erste deutsche Medaille. „Daran sieht man ihr Potenzial, wir haben noch viel vor“, so Francik. Erst mal soll sich Paszek jedoch nun in ihrer schlesischen Heimat etwas erholen. „Sie hat so hart gearbeitet und so viel erreicht in diesem Jahr, diese Pause braucht sie dringend“, sagte Francik.

Das Wichtigste für ihn aber sei: „Paulina ist bestens angekommen in Deutschland. Sie ist begeistert und kann deshalb auch die Leute begeistern.“