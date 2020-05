Hannovers Kanupolospieler warten auf den Tag der Entscheidung 

Die Saison 2020 ist aufgrund der Corona-Krise nur noch ein Stückwerk. Die Spielzeit wäre jetzt gerade in Gang gekommen. Aus Hannover mit drei Teams: Den Damen und den Herren des RSV sowie der Männermannschaft der KG List, die 2019 den Aufstieg ins Oberhaus feiern konnten. Doch das Virus bremst nun alles aus. Die ersten beiden Bundesliga-Spieltage sind abgesagt, also die komplette Hinrunde. Am kommenden Sonntag hätte der erste Spieltag in Göttingen angestanden.

Der vorläufige Notplan

Nur die Rückrunde (also zwei weitere Spieltage) und die deutsche Meisterschaft sollen gespielt werden. Nach diesem Szenario steht der nächste Spieltag der Herren- und Damen-Bundesliga am 11. und 12. Juli an – in Hannover auf dem Maschsee am Nordufer. Ob das Wasserspektakel stattfinden kann, ist offen. Es ist jedenfalls äußerst fraglich. Dabei hat sich die Kanupologemeinde in Hannover schon riesig auf das erste Heimevent seit Jahren gefreut.

Einfach verschieben geht nicht. Eine Woche später ist das Wasser (noch) für den Maschsee-Triathlon blockiert. Der vierte Spieltag ist am 1./2. August in Berne bei Bremen vorgesehen. In Essen stehen im Anschluss an die Hauptsaison vom 21. bis 23. August noch die Play-offs um die deutsche Meisterschaft an. Doch auch die DM ist selbstverständlich alles andere als gesichert. Verband und Liga wollen sich am 8. Juni erneut beraten und eine Entscheidung fällen, wie und ob es weitergeht. Besser gesagt: ob es überhaupt losgehen kann.