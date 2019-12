Hannovers Ruderer zeigen sich stark bei Langstrecken-Tests

Ruder-Jahresabschluss nach Maß: Frauke Hundeling stark, Marie-Cathérine Arnold mit einem gelungenen Comeback und Nachwuchstalent Aaron Erfanian mit einem Überraschungscoup. Mit sehr guten Platzierungen beim Langstrecken-Test des DRV in Dortmund verabschieden sich die Topathleten von DRC und HRC in die Winterpause – und damit entweder aufs Ergometer-Trockengerät oder in die warmen Kader-Trainingslager nach Südeuropa.

Frauke Hundeling auf dem Weg nach Tokio

In sehr guter Frühform auf dem Weg nach Tokio präsentierte sich DRC-Ruderin Frauke Hundeling, die im Einer über die Sechs-Kilometer-Distanz in 24:50 Minuten als beste etatmäßige Riemen-Ruderin im Skullboot auf dem sehr guten dritten Platz landete. Nur wenige Sekunden dahinter auf Platz vier kam HRC-Ruderin Marie-Cathérine Arnold ins Ziel, die damit nach monatelanger Pause nach einer Schulteroperation ein gelungenes Comeback feierte.