Hannovers Topjudoka Wandtke bekämpft Corona-Tief und fokussiert sich auf Tokio 2021

Es ist das große Ziel gewesen. Das Ziel, für das sich Igor Wandtke drei Jahre lang gequält hat. Die Olympischen Spiele von Tokio. Der Judoka will der Welt zeigen, dass er es besser kann. Besser als damals in Rio, als er im Achtelfinale scheiterte. Und tatsächlich: Als der 29-Jährige seine Nominierung vom Bundestrainer erhalten hat, wähnt er sich seinem Ziel nahe. Bis das Coronavirus kommt – und damit die große Leere für den Spitzensportler.

Motivationsloch nach Olympia-Aus Alles, wofür der Hannover-Kämpfer geschuftet hatte, seinen großen olympischen Traum, fraß das Virus alternativlos weg. Wofür das Ganze, das Leiden, die Schmerzen, das Unterordnen? Wandtke fällt in ein tiefes Motivationsloch. Die Olympischen Spiele sind das ultimative Ereignis, das ein Judoka erreichen kann. Mit den Bundesliga-Wettkämpfen in Deutschland verdient der Sportsoldat Geld für den Alltag. Den Rest der Zeit bestimmen die Reisen um die ganze Welt und das Training daheim. Zeit für die Familie – die Ausnahme. Training, Regeneration, Flüge, Wettkämpfe, Zeitumstellung, Lehrgänge. Das verlangt nicht nur präzise Organisation und Disziplin, es verlangt ebenso Stresstoleranz. „Für Olympia macht man das. Der Weg dorthin ist die große Herausforderung“, sagt der Kampfsportler.

Doch mit Corona kam das Olympia-Aus für 2020. Verlässliche Planungen für Japan 2021 erscheinen derzeit unmöglich. „Das wirft schon Grundsatzfragen auf, ich fiel in ein Motivationsloch, das ich so in meiner Sportlerkarriere zuvor nie kannte.“ Keine Spiele, keine Wettkämpfe, ja nicht einmal Judotraining gestattete der Corona-Shutdown. Also nutzte Wandtke den Stillstand, um seinen eigenen Körper zu gesunden. Vor sechs Jahren kugelte sich der Athlet die Schulter aus, seitdem verursachte ein Knochenschiefstand mal mehr, mal weniger Schmerzen. In Pforzheim bekam Wandtke nach zahlreichen OP-Absagen endlich einen Termin. Die guten Kontakte des Verbandes machten das möglich. Der Eingriff verlief gut – keine 48 Stunden später war Wandtke schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Aktuell muss er sich zurückhalten, zwei Wochen noch, vielleicht drei. Dann nimmt er sein neues Ziel in den Fokus: Olympia 2021. „Hilft ja nichts, ich will das Positive sehen. Ich habe die Zeit nun genutzt, um die Probleme mit der Schulter zu lösen.“ Besseres Judo kann Wandtke nicht mehr entwickeln. Ein stabiler Körper allerdings macht in den wenige Sekunden, in denen es um alles geht, den Unterschied über Olympiamedaille oder zerstörte Träume.

Gilt die Olympiazusage auch für 2021? Und einen stabilen Körper braucht der 29-Jährige auch für die Road to Tokio. Zwar hat Wandtke seine Nominierung offiziell erhalten. Ob die Zusage aber auch für 2021 Gültigkeit behält? Unklar. Der Kaderathlet befürchtet, dass der Zweikampf in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo mit seinem Kontrahenten Anthony Zingg aus Köln neu entfacht werden könnte. Das muss nicht zwingend ein Nachteil sein. Wandtke will mit aller Macht Zufälle vermeiden, er muss also den Fokus wahren – und er muss sich auch fragen: Was passiert dann nach Olympia?

Master in Management und Betriebswirtschaft geplant Die freie Corona-Zeit nutzt der Athletensprecher zur Orientierung, sammelt Erfahrungen auf der Funktionärsebene im Sport, will seinen Master in Management und Betriebswirtschaft angehen. Wandtke zeichnet die Leitplanken für die Karriere nach der Karriere. Im Judo, einem Sport, in dem sich zwar genug für den Lebensunterhalt verdienen lässt, jedoch keine Reichtümer für die Zeit danach ansammeln, eine notwendige Pflicht. Das hat die weltweite Pandemie für einen international agierenden Spitzensportler nochmals dramatisch vor Augen geführt. Andererseits hat Wandtke auch nicht vor, sich aus der Sportszene kampflos verdrängen zu lassen. Mit 33 Jahren will er 2024 in Paris seine dann dritten olympischen Spiele erleben. Dafür lohnt es sich zu leiden.