Hannovers Vereine drängen auf Lockerung - SSB-Präsidentin Girschikofsky enttäuscht von Politik

Wie kann der Vereinssport in Hannover die Corona-Pandemie halbwegs überstehen? Je tiefer die Blicke in die Vereinskassen gehen, desto tiefer werden auch die Sorgenfalten vieler Klubchefs. Aktuell diskutiert die Stadtpolitik einen Rettungsschirm für in Not geratene Vereine. Der SPD-Antrag sieht 300 000 Euro Soforthilfe vor.

Sie lehnt den Gedanken der SPD, die Hilfsgelder an die Größe des Vereins zu koppeln, kategorisch ab. „Das Geld muss dort eingesetzt werden, wo es den Vereinen wehtut – und darf sich nicht an der Zahl der Mitglieder orientieren.“ Der Stadtsportbund hat sich in einer Videoschalte mit den 16 größten Vereinen der Stadt – dazu zählen unter anderem der Turn-Klub, VfL Eintracht und Hannover 96 – auf den aktuellen Stand bringen lassen.

Zentrale Forderung: Die Corona-Bremse in den Individualsportarten müsse endlich gelockert werden. Segeln, Tennis, Leichtathletik, Tischtennis, Golf – „alles Sportarten“, sagt Girschikofsky, „die problemlos nach den Hygienebestimmungen ausgeübt werden können. Wieso kann ich Sport als Privatmensch machen, im Verein aber nicht?“ Dem Sport fehle es an einer Perspektive.

Landessportbund nimmt Landesregierung in die Pflicht

Die Forderung nach einem Wiedereinstieg in den Sportbetrieb unterstützt auch der Landessportbund, dessen Präsidium am Freitag tagte und die Landesregierung nun schärfer in die Pflicht nimmt. Die Vereine bräuchten ab dem 6. Mai – diesen Termin stellte Sport- und Innenminister Boris Pistorius (SPD) für eine Lockerung des Sportverbots in Aussicht – „verbindliche Standards“ und „klare Leitfäden“.

Der „Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen leider auch in Niedersachsen“ könne Vereinsmitgliedern und Sporttreibenden nicht dauerhaft vermittelt werden und sei nicht hilfreich, heißt es in einer Erklärung. Die Landessportbünde wollen sich am Samstag gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund auf einen Maßnahmenkatalog einigen, der als „Angebot des Sports“ der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten übergeben werden soll. Am 30. April, in der nächsten Verhandlungsrunde von Bund und Ländern, soll auch das Thema Sport behandelt werden.