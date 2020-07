"Sensationell nach vorne gefahren": Hannover-Trio lässt bei Test in Duisburg aufhorchen

„Die Konkurrenz war sehr baff.“ So hat es Kanu-Ass Sabrina Pradler-Hering formuliert. Damit hat sie aber nicht ihren eigenen Auftritt gemeint, der ebenfalls hervorragend war. Beim ersten Auftritt der Polin Paulina Paszek anlässlich der Leistungsüberprüfung in Duisburg schauten alle ganz genau hin auf der Regattastrecke. Die 22-Jährige vom Hannoverschen KC gewann in der U23 klar über die 250 Meter und obendrein ihren 1000-Meter-Lauf. Thordsen und Paszek Kandidaten für Tokio 2021? Auch Jakob Thordsen fuhr sehr starke Rennen. „Wir sind sensationell nach vorne gefahren, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Landestrainer Jan Francik. Bisher galt nur Pradler-Hering als feste Größe für Olympia 2021, nun haben auch Thordsen und Paszek gute Aussichten. Hering-Pradler siegte bei den Frauen über 250 sowie 500 Meter und bewies, dass sie zurzeit die stärkste Kanutin Deutschlands ist. „Ich bin sehr zufrieden. Aber das bedeutet nicht, dass nicht noch kleine Fehler abzustellen wären“, sagte die 28-jährige Silbermedaillengewinnerin von Rio 2016. „Es ist schon super, wie Sabrina dominiert hat“, lobte Francik.

Die Bedingungen auf der Wedau waren gut, Zuschauer aber nicht zugelassen. Vom 6. bis zum 8. August soll hier auch die abgespeckte deutsche Meisterschaft ausgetragen werden. „Dann geht es endlich mal wieder um Medaillen“, so Hering-Pradler, die zudem im Zweier mit Jule Hake (Essen) siegte. Diese könnte auch ihre Partnerin für Tokio sein. „Ich peile jedenfalls den Einer und Zweier an, das ist mein Ziel“, sagte das HKC-Ass. „Und ich habe ja noch ein Jahr Zeit, um an mir zu arbeiten.“ Thordsen führte über die olympischen 1000 Meter schon klar vor den Olympiasiegern Tom Liebscher (Dresden) und Max Hoff (Essen). „Dann hat er sich einmal zu viel umgeschaut und den Rhythmus verloren“, so Francik, „dennoch war das exzellent.“ Der 20-jährige Thordsen wurde Dritter, hatte im Ziel eine Sekunde Rückstand auf Liebscher. „Da hat mir das Herz gelacht, was für ein mutiger Auftritt gegen die absolute Weltspitze“, schwärmte Francik. Mit Platz eins im Zweier über 1000 Meter unterstrich Thordsen seine großen Ambitionen.

Jakob Thordsen (von links), Sabrina Hering-Pradler und Paulina Paszek überzeugen ihren Trainer in Duisburg. © privat

Anzeige