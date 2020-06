Großer Sport beim HTV: Middendorf & Co. schlagen bei German Ladies' Series auf

Das Turniertennis kommt allmählich wieder auf Touren – ab Dienstag auch in Hannover. Um 10 Uhr gibt es den ersten Aufschlag auf dem Center Court des HTV an der Bonner Straße – zur Zwischenrunde der „German Ladies’ Series presented by Porsche“. Vom Deutschen Tennis Bund (DTB) als Ausrichter beauftragt lässt der hiesige Bundesstützpunkt für vier Tage lang die Matches in der Südstadt spielen – auf einer Anlage, die wahrlich eine lange Tradition und Historie hat.

24 Spielerinnen auf der Tour unterwegs

Nun wird dieser Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Nicht wie früher im Herrentennis, als der HTV seine glanzvollsten Zeiten erlebte und Boris Becker und Michael Stich vor Tausenden von Zuschauern spielten, sondern mit den Damen. Das ist logisch, denn derzeit sind die weiblichen Nachwuchstalente in Niedersachsen deutlich erfolgreicher als die Junioren.

Worum geht es in diesen vier Tagen? Die „DTB German Pro Series“ wurde vom deutschen Verband eigens für die in der Corona-Zeit weitestgehend arbeitslosen Profi- und Nachwuchsspieler im nationalen Tennis organisiert. Gestartet sind bei der Turnierserie insgesamt 24 Spielerinnen in sechs Vierergruppen.