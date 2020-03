Es drohen Geisterspiele und mehr: So spielt 96 mögliche Corona-Szenarien durch

Bei Hannover 96 gibt es eine neue Whatsapp-Gruppe. Die Geisterspiel-Gruppe. Die Anweisung der Landesgesundheitsministerin Carola Reimann brachte gestern Bewegung in den Nachrichtenverkehr. Reimann hatte die Gesundheitsämter per Infektionsschutzgesetz angewiesen, „Großveranstaltungen mit überregionalem Einzugsgebiet“ zu prüfen und im Zweifel abzusagen.

Sind Medienvertreter zugelassen? Und wenn, dann welche? Was ist mit den japanischen Journalisten, die Genki Haraguchi regelmäßig interviewen. Dürften italienische Freunde oder Angehörige der Spieler ins Stadion?

96 und Wolfsburg sind im Austausch darüber, wie das gespenstische Coronaszenario zu bewältigen ist. Die lokalen Gesundheitsämter waren bis gestern Abend noch keine Hilfe – 96 hatte noch keine Anordnung erhalten. Die Klubs wissen noch nicht einmal präzise, was das bedeutet: ein Spiel ohne Publikum.

Dazu zählen, so Reimann, „hochklassige Fußballspiele, die derzeit besser ohne Stadionpublikum stattfinden sollten“. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher, es seien hiermit speziell die Spiele des VfL Wolfsburg und von Hannover 96 gemeint. Das große Gruseln vor dem Geisterspiel am Sonntag gegen Dynamo Dresden hat begonnen.

Nach der Anweisung der Ministerin müssen nun die lokalen Gremien entscheiden, ob die erwarteten 30 000 Zuschauer außen vor bleiben. Nun drängt die Zeit: Jede weitere Stunde ohne Klarheit kostet 96 Geld. Das Catering vom HCC muss abbestellt werden, überhaupt die komplette Versorgung rund um ein Fußballspiel. Die Verluste werden Hannover 96 in Rechnung gestellt.

Dabei ist der chaotischste Fall noch gar nicht eingetreten: Würde der erste Spieler oder Trainer positiv auf Covid-19 getestet, müsste eine ganze Mannschaft in Quarantäne. Ein Spielbetrieb wäre unter diesen Bedingungen nicht möglich. Punkteverteilung, Spielplan, Tabellenstand – die komplette Spielrunde wäre infrage gestellt.

Ein finanzieller Horror wird die fanfreie Veranstaltung ohnehin. Die Geisterstimmung scheint dabei noch das geringste Problem zu sein. Wie lange wird Hannover 96 ohne Fans spielen müssen?

Nach Lage der Dinge befindet sich die Krisenlage rund um das Coronavirus noch nicht auf dem Höhepunkt. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist geregelt, dass Tagesticket- und Dauerkartenbesitzer entweder ihr Geld zurückbekommen oder einen Gutschein erhalten. Ti­cket­erstat­tung inklusive Karten für den Businessbereich ergeben einen Nettoverlust von knapp 500 000 Eu­ro – pro Spiel mit kalkulierten 30 000 Zuschauern.

96 hat noch fünf Heimspiele, bleibt die Lage unverändert oder verschlimmert sie sich, verliert der Klub geschätzt 2,5 Millionen Euro – in dieser Saison. Wie es weitergeht? So viele Geisterspiel-Szenarien lassen sich in einer Whatsapp-Gruppe gar nicht durchspielen.