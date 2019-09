Drei Männer in der Verantwortung: Wer ist schuld an der gefährlichen 96-Krise?

Hannover 96 ist wie im vergangenen Jahr ganz schwach in die Saison gestartet – mit dem Unterschied, dass der Klub jetzt im Tabellenkeller der 2. Liga und nicht mehr der 1. Liga steht. Die Gründe für den sportlichen Absturz sind vielschichtig – und jeder der Verantwortlichen hat daran einen Anteil – eine Analyse.

Verlängert hat Schlaudraff mit Edgar Prib und Kapitän Marvin Bakalorz, zwei Führungsspielern, bei denen aber es aber auch noch nicht rund läuft in dieser Saison. Auch Felipe ist noch da. Der Dauerpatient hat einen Zweijahresvertrag bekommen. Bei der Verletzenhistorie ein zumindest fragwürdiger Deal, wenngleich er nicht viel Geld gekostet hat.

Der Ex-Profi (36) war eigentlich als Assistent der sportlichen Leitung eingeplant, ist dann aber Sportdirektor geworden. Musste bei seiner ersten Station in Verantwortung mit einem Mini-Etat den Umbruch einleiten – und holte für nur 2,2 Millionen Euro Spieler, die für 96 bezahlbar waren oder Zeit brauchen wie zum Beispiel Emil Hansson.

Das Fußballspielen lernte Jan Schlaudraff bei seinem Heimat und Jugendverein VfB Wissen. Über die Station Hassia Bingen landete der Angreifer 2002 bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen konnte sich der damals 18-Jährige allerdings nicht wirklich durchsetzen - für die Profis machte Schlaudraff in knapp drei Jahren nur elf Spiele, eine direkte Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht. ©

Allerdings: Ohne Investition einen totalen Umbruch zu gestalten und dennoch um den Aufstieg mitspielen wollen – das wird nicht funktionieren. Wie viel Geduld Kind am Ende bei seinem Projekt hat, ist die entscheidende Frage. Sowohl mit der Mannschaft als auch mit dem Trainer. Bevor ein weiterer Abstieg droht oder das Team im Tabellenkeller versackt, wird er reagieren.

Kind betont zwar „dass wir in dieser Saison immer noch den dritt- oder viertgrößten Etat der 2. Liga haben“. Das liegt aber vor allem daran, dass viele Spieler nach dem Abstieg zu gut dotierte Verträge haben. Verträge, die auch Kind damals mitabgesegnet hat. Genauso wie den Transfer von Rekordeinkauf Jonathas (zehn Millionen Euro), der für 96 eine finanzielle Katastrophe war. Dass Kind nach dem Abstieg und den vielen Fehlentscheidungen der Vergangenheit vorsichtig bei Investitionen ist, ist verständlich. Es ist sein Geld, mit dem er am Ende auch den e.V. vor der Pleite retten musste.

Der Cheftrainer (52) hat erst spät seine endgültige Mannschaft beisammen gehabt. In der Vorbereitung wurde die Arbeit mit dem anfänglichen Rumpfkader durch kleinere Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Es liegt aber an Slomka, das vorhandene Team wirklich besser zu machen.

Oft sieht es in Ansätzen gut aus, was 96 vorhat, hat sich der Gegner dann aber im Spiel darauf eingestellt, passiert nichts Überraschendes mehr. Dazu kommt die mangelnde Effektivität. Bei Aufstellung und System rotiert der Trainer bisher viel zwischen Dreier- und Viererkette, beim Personal ist kein stabiles Gerüst erkennbar – Slomka hat nicht einmal mit der selben Startelf gespielt. Kapitän Bakalorz hat er zumindest im letzten Spiel auf die Bank gesetzt. Gegen Bielefeld hatte Slomka falsch ausgewechselt (Aogo statt Anton), gab das anschließend aber auch selbstkritisch zu.

Aus dem 96-Umfeld ist zu hören, dass es leise Zweifel am Fitnesszustand der Mannschaft gibt. Das ist schwierig zu beurteilen, aber was die reine Laufleistung angeht, gehört 96 laut den Statistiken zu den schwächsten Teams der Liga. Die Spieler sprechen oft über den guten Plan, den Slomka ihnen mitgegeben hat. An der Umsetzung mangelt es aber.