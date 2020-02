Die Roten in Noten: Die 96-Spieler nach dem 2:2 gegen Wehen in der Einzelkritik

Hannover 96 hat eine Woche nach dem 0:1 bei Jahn Regensburg den Aufsteiger Wehen Wiesbaden unentschieden gespielt.

Gegen die Hessen kassierte das Team von Trainer Kenan Kocak zunächst das 0:1, bevor Genki Haraguchi und Cedric Teuchert die "Roten" in einer turbulenten Schlussphase zunächst in Front brachten. In der 90. Minute kamen die Hessen dann allerdings zum Ausgleich.