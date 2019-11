BVB-Boss Watzke kündigt nach Pleite beim FC Bayern Konsequenzen an: "Jegliche Kritik ist berechtigt"

Watzke kündigt "Krisengipfel" an

Watzke kündigte an, dass er sich "in der kommenden Woche im Rahmen unserer Runde mit der sportlichen Leitung zusammenzusetzen", werde. Dabei solle der "Ist-Zustand" der Dortmunder Mannschaft genau analysiert werden. Der BVB ließ im Spiel gegen die Bayern jegliches Zweikampfverhalten vermissen und ergab sich über große Teile des Spiels seinem Schicksal in der Allianz-Arena.