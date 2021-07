"Hätten ihn lieber behalten": Watzke und Rose reagieren auf bevorstehenden BVB-Abgang von Sancho

Borussia Dortmund verliert erneut einen eigentlich unverzichtbaren Schlüsselspieler, macht damit aber zum wiederholten Male kräftig Kasse. Über die "grundsätzliche Einigung" des Wechsels von Jadon Sancho zum englischen Rekordmeister Manchester United informierten beide Klubs am Donnerstag. Der englische Rekordmeister zahlt demnach "eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen Euro", hieß es in der Ad-Hoc-Meldung der Borussia an die Börse. "Es gibt eine grundsätzliche Einigung mit Manchester United, aber noch keinen Vollzug", bestätigte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf der Pressekonferenz zur Vorstellung von Neu-Trainer Marco Rose, der den als Technischer Direktor im Verein bleibenden Edin Terzic auf der Cheftrainer-Position ablöst. Anzeige

Dass Sancho den Verein verlassen würde, war den Verantwortlichen nach den Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit bereits klar. "Wir hatten uns darauf eingestellt. Es war am Ende des Tages der exemplarische Wunsch von Jadon. Er hat das sehr deutlich gesagt. Wir hätten ihn lieber hier behalten", erklärte Watzke weiter und bewertete den Umgang Sanchos mit der Situation durchaus positiv. "Es ist immer ein Unterschied, ob jemand hier vier Jahre alles gegeben hat und dann diesen Wunsch äußert oder ob jemand versucht, mit Krawall vom Hof zugehen. Und Jadon hat sich fantastisch verhalten und uns in der Rückrunde ordentlich nach vorne befördert."

Eine ordentliche Portion Wehmut schwingt bei dem BVB-Macher dennoch mit, zumal die Borussia zum wiederholten Male einen ihrer Stars wie zuvor Robert Lewandowski (2014/Bayern München), Ilkay Gündogan (2016/Manchester City), Ousmane Dembélé (2017, FC Barcelona) oder Pierre-Emerick Aubameyang (2018/FC Arsenal) verliert. Der Nachweis in Zahlen: In der Bundesliga gelangen Sancho in 104 Spielen 38 Treffer, dazu gab er 51 Torvorlagen. "Wir freuen uns nicht auf das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist", so Watzke, dem zwar bewusst ist, dass der Erlös für Sancho dem BVB hilft, einen Verlust von 75 Millionen Euro auszugleichen, mit dem der Verein aufgrund der Corona-Pandemie rechnet, der aber auch den sportlichen Wert des Offensivmanns betont