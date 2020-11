47 Jahre, 1286 Siege: Tränen zum Abschied in Dresden bei Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel

Hans-Jürgen Gröschel kämpfte in Dresden mit den Tränen. „Es ist mir heute ein Herzenswunsch, mich hier als Trainer zu verabschieden“, sagte der 77-jährige Galopptrainer von der Neuen Bult in seinem Heimatort. Dann stockte seine Stimme – und die Augen wurden feucht. „Es geht mir nahe ... Dankeschön Dresden!“ Anzeige Gröschel war am Mittwoch das letzte Mal als Trainer auf einer Rennbahn. Ende 2020 beendet er seine Laufbahn. In seinem Geburtsort Dresden fing alles an. Gestern schloss sich der Kreis.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. © Florian Petrow

Ehefrau Renate darf mit Als Geschenk vom Dresdner Rennverein gab es eine Uhr der Frauenkirche und einen unvermeidlichen Dresdner Christstollen. Dabei hatte Gröschel im Vorfeld schon darüber gestöhnt, dass er so vielen Freunden und Bekannten Unmengen an Stollen mitbringen sollte. Was klappte: Seine Ehefrau Renate durfte doch mit auf die Rennbahn in Dresden-Seidnitz. Es waren offiziell nur 250 Menschen zugelassen. Organisatoren, Jockeys, Trainer und Pferdepfleger. Gröschel freute es, dass seine Frau nicht im Auto vor der Rennbahn sitzen bleiben musste. Trotzdem „war es schon sehr leer auf der Bahn, das war schade“. Adaris bleibt chancenlos Was nicht klappte: ein Sieg zum Abschied. Im vierten Rennen des Tages hatte die zweijährige Stute India wie zu erwarten keine Chance und wurde Fünfte. Aber auch Gröschels Hoffnung Adaris fürs achte Rennen hatte keine Chance auf einen Sieg. Der Wallach wurde in dem Ausgleich III nur Achter. Es bleibt also bei 1287 Siegen auf seinem Konto. Im selben Rennen wurde der von Bult-Kollege Dominik Mo­ser trainierte Flying Rocket Vierter.