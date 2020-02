Tönnies-Kritiker Sarpei kandidiert für Schalke-Aufsichtsrat: "Geht nicht um Clemens oder Hans"

Er habe sich seit längerer Zeit mit der Frage beschäftigt, wie er dem Fußball und auch der Gesellschaft etwas zurückgeben könne, sagte Sarpei: "Mir war dabei zu jedem Zeitpunkt klar, dass meinen Worten auch konkrete Taten folgen müssen." Diesen Zeitpunkt sah er nun offenbar gekommen. "In einer Zeit, in der eine erfolgreiche Integration keine Selbstverständlichkeit mehr ist, möchte ich mit meiner Kandidatur den Mitgliedern und Fans etwas zurückzugeben", betonte der Ex-Profi.

Sarpei kritisierte Tönnies nach rassistischer Entgleisung

Tönnies hatte im vergangenen August als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Nach dem großen öffentlichen Aufschrei ließ Tönnies sein Amt für drei Monate ruhen - eine Buße, die vielen Schalkern nicht weit genug ging.

Sarpei-Appell: "Schalke war immer dann am stärksten, wenn wir als Team aufgetreten sind"

Mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats kann Sarpei sich trotz der Kontroverse um dessen Äußerungen eine Zusammenarbeit vorstellen. Die Gelegenheit zum Gespräch werde sich "so oder so ergeben", sagte Sarpei und streckte die Hände aus: "Schalke war immer dann am stärksten, wenn wir als Team aufgetreten sind."