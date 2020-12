Hansa Rostock: Bahn stellt die Weichen auf Sieg

Es läuft wieder bei Hansa: Im Nachholspiel des neunten Spieltages landeten die Rostocker gegen Aufsteiger Türkgücü München am Mittwochabend einen ungefährdeten 2:0 (2:0)-Heimsieg und kletterten damit auf Relegationsplatz drei. Die Tore für die Norddeutschen im leeren Ostseestadion erzielten Bentley Baxter Bahn per Foulelfmeter (6.) und der Münchner Achim Berzel mit einem Eigentor (28.). Anfang November war das Spiel wegen Corona-Fällen bei Hansa abgesagt worden.

"Es war ein sehr intensives Spiel, das haben wir sehr gut angenommen. Unter dem Strich sind wir der verdiente Sieger", freute sich Trainer Jens Härtel über den vierten Heim-Dreier der Saison und den zweiten "Zu-Null-Erfolg" in Folge, den die Rostocker aber möglicherweise teuer bezahlen müssen: Defensivmann Björn Rother humpelte nach gut einer Stunde verletzt vom Platz. Eine Diagnose der Blessur stand am Abend noch aus.

Vier Tage nach dem Heimerfolg gegen Bayern München II startete Hansa mit Rother anstelle von Daedlow und Litka für Farrona Pulido in der Anfangsformation. Für die Kogge war es das erste Duell überhaupt gegen Türkgücü. Breier, der am Sonnabend gegen die kleinen Bayern angeschlagen gefehlt hatte, war wieder dabei. Der Stürmer nahm zunächst auf der Bank Platz.

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gab es den ersten Aufreger vor dem Hansa-Tor: Einen zu kurzen Kolke-Pass erlief sich Sararer, der im letzten Moment von Löhmannsröben im Strafraum gestört wurde (4.). Glück für Hansa, dass der Schiedsrichter nicht auf Strafstoß entschied, denn Rostocks Defensivmann hatte den Münchner am Fuß getroffen.

Einen Strafstoß gab es dann doch – aber eine Minute später und auf der anderen Seite, als Bahn im Anschluss an eine von Türkgücü-Keeper parierte Vollmann-Chance im Strafraum von Berzel zu Fall gebracht wurde. Der Gefoulte trat selbst an, schickte Vollath in die falsche Ecke und traf zum 1:0. (6.). Anschließend verdiente sich Hansa die frühe Führung nachträglich durch dominantes, druckvolles und taktisch diszipliniertes Spiel, das den Gästen überhaupt nicht behagte. Erst nach knapp 20 Minuten konnten die sichtbar beeindruckten Münchner einige Male für Entlastung sorgen, zwingende Möglichkeiten sprangen dabei aber nicht heraus.