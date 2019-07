Hansa bestätigt: Biankadi wechselt nach Heidenheim

Es war nur eine Frage der Zeit, und die ist nun um: Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag den Wechsel von Merveille Biankadi offiziell bestätigt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler spielt künftig für den 1.FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga. Die OZ und der Sportbuzzer hatten bereits am Mittwoch über den unmittelbar bevorstehenden Transfer berichtet. Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart. Hansa kassiert nach OZ-Informationen 750 000 Euro für den schnellen und ballgewandten Linksaußen, der bei seinem neuen Klub einen Vierjahresvertrag erhalten soll.