Neue Strategie mit App und Schnelltests: Wird Hansa Rostock zum Vorbild für die Fan-Rückkehr?

Wegen der verschärften Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern sind die Fußballfans in Deutschland seit geraumer Zeit ausgesperrt. Mit Ausnahme einer kurzen Phase zu Beginn der Saison blieben die Stadien in der Bundesliga, der 2. Liga und auch den nachgeordneten Ligen leer. Doch es gibt offenbar einen Lichtblick: Drittligist Hansa Rostock könnte nach Informationen der Ostsee-Zeitung eventuell schon im März wieder Fans im Ostsee-Stadion begrüßen. Möglich macht dies ein Plan, auf den sich der parteilose Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen demnach mit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern zu Testzwecken verständigt hat.

Rostock soll nach Informationen der Zeitung so zumindest für den Rest von MV eine Art "Modellstadt" werden. Zu Beginn der kommenden Woche will die Hansestadt konkrete Pläne für Öffnungen von Kultur, Handel und auch dem Sport vorstellen, die auch Hansa eine teilweise Rückkehr von Zuschauern ermöglichen würde. In der Strategie soll vor allem eine neue App namens Luca eine Rolle spielen: Besucher von Geschäften oder Veranstaltungen können mit Luca gewissermaßen in den Locations "einchecken". Damit ließen sich im Falle eines Corona-Ausbruchs Kontakte leichter nachverfolgen - sofern nichts passiert, sollen die Nutzer anonym bleiben.