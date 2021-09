Hansa Rostock erkämpft sich ersten Zweitliga-Heimsieg

Der FC Hansa Rostock hat seinen ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Das Team bezwang am Sonntag den SV Darmstadt 98 mit 2:1 (1:0). John Verhoek hatte die Gastgeber per Kopf in Führung gebracht (20. Spielminute). Die Gäste glichen per Foulstrafstoß, den Tobias Kempe verwandelte, aus (65.). Die Gastgeber ließen aber nicht locker, drängten auf den Sieg und wurden belohnt: Lukas Fröde machte per Kopfball den 2:1-Erfolg der Ostseestädter klar (86.). Und der war verdient!

Härtel hatte im Vergleich zum Auswärtsspiel in Bremen, das 0:3 verloren worden war, auf fünf Positionen umgestellt. Ihr Startelfdebüt feierten die Neuzugänge Lukas Fröde und Jonathan Meier sowie Nik Omladic. Nachdem sie in Bremen wegen Blessuren gefehlt haben, waren auch Hanno Behrens und Calogero Rizzuto gegen die Südhessen von Beginn an dabei.

Das runderneuerte Team geriet schon früh in Bedrängnis: Nach einem krassen Fehlpass von Omladic kam Luca Pfeiffer vor Damian Roßbach an den Ball. Zum Glück war Keeper Markus Kolke hellwach und vereitelte die erste dicke Darmstädter Chance. Nicht mal eine Minute später rettete Lukas Fröde. Der 1,92, der neu in die Hansa-Abwehr gerückt war, klärte per Kopf auf der Torlinie.

Der Weckruf wirkte, denn fortan waren die Gastgeber aufmerksamer, erarbeiten sich Chancen – und trafen zur Führung. Nach einem Freistoß, den Omladic in den Strafraum brachte, löste sich John Verhoek von allen Gegenspielern und köpfte den Ball ins lange Eck.

15 500 begeisterte Zuschauer feierten den Stürmer und die Mannschaft.