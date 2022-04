Hansa Rostock: Härtel bleibt über die Saison hinaus an Bord

Jens Härtel bleibt an Bord der Hansa Kogge. Der Trainer und sein Assistent Ronny Thielemann haben ihre zum Ende der Saison auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Das gaben die Hanseaten in einer Pressemitteilung am Karfreitag bekannt.

Der Vorstand des FC Hansa wird nach einvernehmlicher Zustimmung des Aufsichtsrates die Zusammenarbeit mit dem Trainergespann fortsetzen und mit den beiden Fußball-Lehrern in die nun bereits fünfte gemeinsame Spielzeit gehen. „Noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert, darum gilt es nach wie vor alle Kraft und Konzentration auf dieses große Ziel zu richten. Ich bin überzeugt, dass dies mit unserem Trainerteam gelingen wird und freue mich dann, auch in der folgenden Saison die erfolgreiche Arbeit mit Jens Härtel und Ronny Thielemann fortsetzen zu können“, so Vorstand Sport Martin Pieckenhagen, der Härtel und Thielemann im Januar 2019 an Bord der Kogge geholt hatte.