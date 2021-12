Hansa Rostock im letzten Heimspiel des Jahres nur 1:1 gegen Ingolstadt

Gegen den ersatzgeschwächten FC Ingolstadt dominieren die Rostocker von Beginn an und erspielen sich viele gute Gelegenheiten. Dennoch geraten sie kurz vor der Pause in Rückstand. John Verhoek besorgt zwar den Ausgleich, der gemessen an der Überlegenheit zu wenig für den FCH ist. Aufregung in der Nachspielzeit.