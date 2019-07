Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:1 beim Halleschen FC

Mindestens ein Punkt wäre für den FC Hansa Rostock im Ostduell beim Halleschen FC möglich gewesen. Allerdings machte Björn Jopek den FCH-Kicker einen Strich durch die Rechnung. Der HFC-Akteur zog in der 89. Minute mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und traf. Durch das Tor des 25-Jährigen verlor Hansa mit 0:1 (0:0) an der Saale und kassierte die erste Saison-Schlappe. Die Gäste spielten in der Schlussphase sogar in Unterzahl, da sich der Hallenser Niklas Landgraf wegen wiederholtem Foulspiels die Gelb-Rote Karte einhandelte.