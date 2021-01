Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 beim MSV Duisburg

Nicht schön, aber drei Punkte: So dürfte das Fazit des FC Hansa Rostock nach dem 2:1 (2:1)-Erfolg beim MSV Duisburg ausfallen. Den dritten Erfolg in Serie bezahlten die Mecklenburger jedoch teuer. Bentley Baxter Bahn sowie Jan Löhmannsröben holten sich jeweils die 5. Gelbe Karte ab und fehlen am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Zudem mussten Lukas Scherff und Manuel Farrona Pulido verletzt ausgewechselt werden. Ob sie gegen die Saarländer einsatzfähig sind, ist noch offen.

