Hansa Rostock: Joker Sikan rettet Punkt in Darmstadt

Der FC Hansa bleibt in der 2. Bundesliga weiter über dem Strich. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel sicherte sich am Sonntag beim SV Darmstadt 98 ein hart erkämpftes 1:1 (0:1). Die Gastgeber nutzten einen Malone-Patzer zur 1:0-Pausenführung durch Tobias Kempe (24). Den Ausgleich vor 7500 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor erzielte der kurz zuvor eingewechselte Winter-Neuzugang Danylo Sikan (65.) und verhinderte damit das erstmalige Abrutschen der Hanseaten auf Relegationsplatz 16.

