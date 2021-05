Hansa Rostock im Liveticker: Via Unterhaching Richtung Aufstieg?

Der 37. Spieltag in der 3. Fußball-Liga könnte Teil eins des Herzschlagfinals um den Aufstieg in das Bundesliga-Unterhaus werden. Am Sonnabend kämpfen Hansa Rostock (2.) und FC Ingolstadt (4.) jeweils auswärts, am Sonntag dann Dynamo Dresden (1.) und 1860 München (3.) um eine gute Ausgangsposition für den Abschlussspieltag oder gar schon um eine Entscheidung. Ein großer Vorteil für Hansa im Endspurt: München und Ingolstadt nehmen sich am letzten Spieltag gegenseitig die Punkte weg. Doch zunächst hat der SPORTBUZZER für Dich alles am Samstag live ab 11 Uhr im Blick.

