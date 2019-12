Hansa Rostock nach 1:2-Schlappe gegen Chemnitz im Abstiegskampf angekommen

Unruhiger Winter für den FC Hansa: Im letzten Heimspiel des Jahres kassierten die abermals enttäuschenden Rostocker am Sonnabend vor 13661 Zuschauern im Ostseestadion eine 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten Chemnitzer FC und schlittern damit noch tiefer in die Krise. Die Führung durch das achte Saisontor von Pascal Breier glich Philipp Hosiner für die Gäste aus (45.+1). Der kurz zuvor eingewechselte Erik Tallig (49.) drehte die Partie zu Gunsten der Sachsen, die am Ende über ihren vierten Saisonsieg im 18. Spiel jubelten.