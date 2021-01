Hansa Rostock: Partie beim KFC Uerdingen für den 30. Januar abgesagt

Das Auswärtsspiel des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock am kommenden Sonnabend beim KFC Uerdingen wird ausfallen. Die gesamte Mannschaft des KFC befindet sich seit dem zurückliegenden Wochenende in Quarantäne. Im Team des Krefelder Vereins waren am vergangenen Sonnabend zwei positive Coronafälle nachgewiesen worden. Die Absage der Partie erfolgte durch den Deutschen Fußball-Bund auf Antrag der Uerdinger und in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

