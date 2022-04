Hansa Rostock gegen St. Pauli: Wie sich die Polizei auf das Hochrisikospiel vorbereitet

In Rostock herrscht vor dem Spiel des FC Hansa gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga Höchstspannung. Sportlich ist das Duell gegen den FC St. Pauli äußerst reizvoll. Wenn die Hamburger kommen, sind aber auch Polizei und Sicherheitskräfte alarmiert. Beim Hochrisikospiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) sind aus verschiedenen Bundesländern mehrere Hundertschaften an Beamten im Einsatz. Bei früheren Begegnungen hatte es wiederholt Ausschreitungen gegeben.

Anzeige