Hansa Rostock stürzt den Spitzenreiter

Der Aufwärtstrend des FC Hansa Rostock hält weiter an. Das Team von Trainer Jens Härtel feierte am Sonntag einen 2:1-Erfolg bei Eintracht Braunschweig und ist seit nunmehr drei Runden ungeschlagen. Die Tore für die Rostocker, die in der Tabelle auf Rang zehn kletterten, erzielten Nico Neidhart (3.) und Pascal Breier (35.). Für die Braunschweiger, die durch die zweite Saisonniederlage ihre Tabellenführung an den Halleschen FC abgeben mussten, traf Marcel Bär (38.).