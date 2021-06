Hansa Rostock verpflichtet Stürmer Streli Mamba

Der in Göppingen geborene 1,77 Meter große Angreifer mit kongolesischen Wurzeln schaffte seinen Durchbruch bei Energie Cottbus, wo er in 110 Spielen 44 Treffer und 17 Vorlagen verbuchte. Anschließend wechselte Mamba, der nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, zum SC Paderborn, für den er in der 1. Bundesliga 24 Mal auflief und dabei fünf Tore erzielte. Im Januar dieses Jahres schloss er sich Kairat Almaty an.