Hansa-Trainer Härtel – mit Optimismus und Glauben ins Endspiel

Die einen träumen noch vom Aufstieg. Die anderen möchten sich mit allen Mitteln retten. Das Ost-Duell am letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Hansa Rostock am Sonnabend (Anstoß 14 Uhr) verspricht Hochspannung. Während Hansa mit einem Sieg noch die Aufstiegsrelegation gegen den 1. FC Nürnberg erreichen kann, braucht der CFC unbedingt die drei Punkte für den Klassenverbleib. Auf die Hilfe anderer Teams und deren Erfolge sind die Norddeutschen und die Sachsen gleichermaßen angewiesen.

Hansa-Trainer Jens Härtel stellt die Chance in den Vordergrund und vertraut auf die Bereitschaft und den Willen seines Teams. Er setzt darauf, dass am letzten Spieltag immer noch alles passieren kann. „Wer hätte denn nach dem Hinrundenspiel gegen Chemnitz, als wir 25 Punkte auf dem Konto hatten, geglaubt, dass wir noch um den Einzug in die Relegation spielen würden?“, fragt er. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, für die es um die Existenz geht. So werden sie auch auftreten. Sie werden alles investieren und sich noch einmal aufrappeln. Ich sehe das aber als Chance für uns. Denn die Chemnitzer werden nicht so frei im Kopf sein. Wir müssen da sein“, lautet Härtels Appell.

Um noch auf den vierten Platz zu springen, der in die Zweitliga-Relegation führen würde, müssten die Hanseaten siegen. Gleichzeitig darf weder der in der Tabelle vor Rostock platzierte FC Ingolstadt (zu Gast bei 1860 München) noch der MSV Duisburg (daheim gegen Unterhaching) gewinnen. Er werde über die Zwischenstände auf den anderen Plätzen informiert sein, versicherte Härtel am Freitag.

Die Trikots der Kogge im Wandel: Die Hansa-Trikots im Wandel ©

Dass die Chemnitzer nach ihrer Niederlage in Zwickau auf einen Abstiegsplatz der Liga zurückgefallen sind, sorgt für besondere Brisanz. Härtel kann sich vorstellen, dass es von Beginn an ein „Duell mit offenem Visier“ geben könnte. Der längere Atem könnte entscheidend sein: Für beide Mannschaften ist es das elfte Spiel binnen fünf Wochen.

Trotz der Endspiel-Konstellation – auf besonderen Zauber setzt Hansas Chefcoach nicht: „Ich bin ein gläubiger Mensch, aber kein abergläubiger.“ Er vertraue auf die eigene Leistung und nicht auf Rituale, verdeutlicht der 51-Jährige.

Wie Härtel so ist auch Chemnitz-Coach Patrick Glöckner entschlossen, den letzten Strohhalm zu greifen. „Es geht darum, das Unmögliche möglich zu machen und ein neues Fußballwunder zu schreiben“, sagt der 43-Jährige fast beschwörend. Durch das 1:2 in Zwickau ist der CFC auf den 17. Platz abgerutscht und liegt mit zwei Zählern Rückstand in der Abstiegszone. Nur ein Sieg gegen Hansa – bei einer Zwickauer Niederlage in Mannheim – rettet die „Himmelblauen“ vor dem Abstieg in die Regionalliga. „Es ist unser letztes Spiel, da kann und muss es extrem wehtun. Wir wollen alles reinschmeißen, was wir haben. Die Fans sollen stolz auf uns sein – egal, wie das Spiel ausgeht“, sagte Glöckner.

Während bei den Chemnitzern Torjäger Philipp Hosiner nach Gelb-Sperre zurückkehren wird, sind bei Hansa Sven Sonnenberg und Kai Bülow wieder mit dabei.