Hansa-Trainer Härtel vor Pokalspiel bei RB Leipzig: "Nicht zu müde spielen lassen"

Rostock. Nach gut drei Jahren an der Küste hat sich Jens Härtel längst an das Klima gewöhnt. Völlig selbstverständlich gibt der Cheftrainer von Hansa Rostock in der Pressekonferenz vor dem Auswärtskracher im DFB-Pokal bei RB Leipzig zu Protokoll: „Wir mussten unser Training heute Vormittag verschieben. Der Wind war zu stark.“ Ein Satz, der in seiner Rochlitzer Heimat fast undenkbar scheint, beim Zweitligisten an der Ostsee aber keine Seltenheit ist. Für das fehlende Mannschaftstraining wurde das digitale Treffen mit der Presse also spontan vorverlegt. Anzeige

„Wir dürfen uns nicht zu müde spielen lassen“, erklärt der Coach seinen Ansatz, um den „klaren Favoriten“ irgendwie schlagen zu können. Wie schwer diese Aufgabe für seine Elf am Mittwoch (18.30 Uhr/ Sky) wird, ist dem 52-Jährigen völlig klar. „Aber wir fühlen uns in dieser Außenseiterrolle eigentlich ganz wohl“, so Härtel weiter, der in seiner Zeit als aktiver Spieler auch für den 1. FC Lok Leipzig im Einsatz war.

In der Saison 2013/14 stand der Sachse bei der U19 von RB Leipzig an der Seitenlinie und führte die Jungbullen ohne Niederlage zum Aufstieg in die Bundesliga. Eine Zeit, an die der Coach gerne zurückdenkt. „Das war ein richtig gutes Lehrjahr für mich. Ich verbinde damit viele positive Erinnerungen“, so Härtel, der zu Alexander Zorniger und Ralf Rangnick einen guten Draht gepflegt habe. Inzwischen sei der Kontakt weniger geworden, doch von ihrer Expertise habe er viel mitgenommen.



"Ein Stück weit genießen"

Ein Rezept, wie der Bundesligist zu schlagen ist, war nicht dabei. Also sucht Härtel nach eigenen Ansätzen für den Überraschungssieg. „RB hatte in der Rückrunde bislang immer das Momentum auf seiner Seite. Sie haben jeweils früh einen Elfmeter bekommen und hatten dann den Kopf frei“, analysiert der Hansa-Trainer. Die Konsequenz: „Wir müssen das Spiel möglichst lange offenhalten.“