Hansa und St. Pauli rufen gemeinsam zu „friedlichem Spieltag“ auf

Gemeinsam mit dem FC St. Pauli hat der FC Hansa Rostock am Donnerstag vor dem Zweitliga-Duell beider Klubs (Sonntag, 13.30 Uhr) Fans beider Lager zu einem „friedlichen Spieltag“ aufgerufen. Das erste Aufeinandertreffen seit neun Jahren werde – auch aufgrund der Ereignisse am Spieltag zuvor im Ostseestadion – „unter besonderer Beachtung stehen“, schrieb der Klub auf seiner Homepage. „Daher sollte am Sonntag allein der Fußball im Fokus stehen.“

