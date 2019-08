Hansa Rostock: Mirnes Pepic für flapsige Sprachnachricht bestraft

Pepic hatte nach Hansas 0:1-Pokalniederlage gegen den VfB Stuttgart am Montag eine WhatsApp-Sprachnachricht versendet, die der Adressat offensichtlich weiterleitete und die auch beim FC Hansa bekannt wurde. Der Profi, der im Duell mit dem Bundesliga-Absteiger zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, äußerte sich darin zur Leistung des Teams: „Katastrophe gespielt! Wir haben so viele Fehlpässe gespielt, Digga. Ball gewonnen – sofort verloren wieder“, erzählte er. Mit seiner eigenen Vorstellung war der 23-Jährige, der in der 76 Minute eingewechselt wurde, hingegen sehr zufrieden: „Ich habe noch mal richtig frischen Wind reingebracht.… Mit mir war ich sehr zufrieden, Digga. Aber meine Mannschaft war nicht so gut, find ich.“