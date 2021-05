Hansen gegen Holstein Kiel im Tor: Hannover 96 setzt zum Saisonende auf die Ersatzkeeper

Dabei wird 96-Trainer Kenan Kocak Torhüter Michael Esser nicht von Beginn an spielen lassen. Stattdessen soll Ersatzmann Martin Hansen den Kasten der Roten hüten. Das gab der Coach der Niedersachsen am Sonntagmittag auf der Pressekonferenz vor der Partie in Kiel bekannt.

Die Entscheidung für Hansen deutete sich bereits in den vergangenen Tagen an und ist laut Kocak "klar abgesprochen". "Martin Hansen hat sich sehr gut verhalten in den letzten Monaten. Auch im letzten Jahr haben wir gegen Ende der Runde da einen Wechsel vollzogen und deswegen wird Martin Hansen die letzten Spiele im Tor stehen", so Kocak weiter.

Trotzdem wolle der 96-Coach auch darauf schauen, dass Marlon Sündermann zu seinem Debüt kommt. Die Nummer vier der Roten sei genauso "ein Teil vom Torwartteam und da werden wir den Jungen in welchem Umfang auch immer in der 2. Liga zum Debüt verhelfen", erklärt Kocak. Auf der Ersatzbank in Kiel wird dennoch Michael Esser Platz nehmen.