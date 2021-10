Standards, Timo Werner, Verbesserungspotential: Die Flick-Analyse zum Sieg gegen Rumänien

Vier gewinnt: Hansi Flick hat am Freitagabend seinen vierten Sieg als Bundestrainer im vierten Spiel gefeiert, Auch wenn sich das DFB-Team in der WM-Qualifikation beim 2:1 in Hamburg gegen Rumänien sehr schwer getan hat. Erst in der 81. Minute gelang dem eingewechseltem Thomas Müller der Siegtreffer. "Es war ein verdienter Sieg, auch wenn es schwer war. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die gut verteidigen kann, die gute Fußballer in ihren Reihen hat", erklärte Flick den knappen Sieg. Außerdem sprach der Bundestrainer über ... Anzeige

... den Sieg trotz des frühen Rückstandes: "Beim 0:1 haben wir einige Fehler gemacht, was die Positionierung angeht. Man muss dem Team aber ein Kompliment machen. Es war sehr gierig, das Spiel zu gewinnen. Wir können sehr zufrieden sein, es noch umgebogen zu haben. Es gehört zu der Entwicklung dazu, so ein Spiel, indem es mal nicht so gut läuft, noch zu gewinnen. Mit der Intensität, wie wir die Zweikämpfe geführt haben, da bin ich sehr zufrieden. Die Mannschaft spielt füreinander und versucht das Beste zu geben."

... den gegen Rumänien glücklosen Timo Werner: "Er ist durchaus in der Lage, da wo es eng ist, die Räume zu öffnen und Abpraller zu verwerten. Er hatte nicht die Positionierung, wie man sie braucht. Er war oft auf einer Höhe mit Serge Gnabry oder Leroy Sané, die den Ball hatten. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. In Leipzig hatte er jede Saison 25 bis 30 Torbeteiligungen. Er ist ein Stürmer, der weiß, wie man Tore schießt. Timo spielt bei Chelsea in einer Topmannschaft. Er kriegt bei uns die Einsätze, er kriegt bei uns die Rückendeckung."

... Verbesserungspotential: "Es ist schon ein Manko, dass der letzte Pass oder im letzten Drittel die Präzision gefehlt hat, aber die Mannschaft hat enorme Qualität. Das sind die Dinge, die wir noch ansprechen werden. Es ist nicht viel Zeit, aber ich bin da guten Mutes. Wir müssen vorne noch mal den Kopf hochnehmen, bevor wir den Pass spielen oder auch mal den Rückraum schauen."

... die Leistung von Jonas Hofmann als Rechtsverteidiger: "Er hat wieder gezeigt, dass er in der Offensive eine hohe Qualität hat und auch in der Defensive gewillt ist, mitzuarbeiten. Er hat mir gut gefallen. Es ist ein hohes Pensum, das er bringen muss, er muss andere Läufe als im Verein machen. Er hat das gut gemacht, top."

... das Tor zum 2:1 nach einer Standardsituation: "Was das Standardtor betrifft ist es so, dass wir uns schon überlegt haben, warum wir Mads Buttgereit (Flicks Standard-Trainer; Anm. der Redaktion) dazu genommen haben. Wir haben nur wenig Zeit, Sachen einzustudieren. Wie wir das rüberbringen, gefällt mir gut."