Hansi Flick vermeidet Bekenntnis zum FC Bayern - und zählt Hasan Salihamidzic erneut an

Zumal Flick noch einmal betonte: "Ich versuche das Ganze so zu lösen oder so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist." Dies sei scheinbar nicht bei allen so, deutet er an: "Was ansonsten an Störfeuern kommt, das kommt nicht von mir." Er habe keine Lust mehr darüber zu reden. "So eine geile Mannschaft hat es verdient, dass wir uns in Ruhe auf die wichtigen Dinge konzentrieren", sagte Flick. "Mir und meinem Trainerteam macht die Arbeit viel Spaß und das sieht man dem Team an. Wir haben viele Nachrichten von Kollegen bekommen, dass diese Mannschaft eine Inspiration sein", so Flick. Die Mannschaft sei ihm loyal gegenüber und es sei entscheidend, dass alle zusammenhalten.