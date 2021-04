Hansi Flick bestätigt: Leon Goretzka eine Option für Bayern-Spiel gegen Paris Saint-Germain

Die Personalsituation beim FC Bayern entspannt sich etwas vor dem enorm wichtigen Spiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Wie Trainer Hansi Flick am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Rückspiel bestätigte, könnte Mittelfeldmotor Leon Goretzka wieder in der Mannschaft stehen. Auch Lucas Hernandez wird mit von der Partie sein. Anzeige

"Lucas hat mittrainiert, wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Flick. "Bei Leon sah es auch gut aus. Wir gehen davon aus, dass beide im Kader sein werden." Auch die anderen angeschlagenen Spieler um Jerome Boateng werden mit nach Paris fliegen. Eine Aufstellung hat der Bayern-Trainer wohl auch schon im Blick. "Wir wissen, welche Spieler zu Verfügung stehen. Ich habe es immer gern, dass ich genau weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß zu 99 Prozent, was auf mich zukommt. Wir wissen, was passieren kann und wie wir spielen wollen", sagte Flick.

Das Duo Hernandez und Goretzka absolvierte am Montag vor dem Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters auf dem Vereinsgelände in München bei Schneetreiben unter Anleitung zunächst ein individuelles Programm. Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Trainer Hansi Flick danach mit den beiden Spielern auf dem Platz sprach. Verteidiger Hernández plagt seit der 2:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel eine schmerzhafte Rippenprellung.