Hansi Flick nach zähem Bundestrainer-Debüt: "Lasse mich von einem Spiel nicht aus der Bahn bringen"

Hansi Flick versuchte, nach seinen ersten 90 Minuten als Bundetrainer weiter Optimismus auszustrahlen. Gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein hatte sich seine Mannschaft zu einem mühevollen 2:0 (1:0) gequält - und vieles von dem, was der Coach zuvor eingefordert hatte, vermissen lassen. Wenig Kreativität, wenig Tempo, wenig Zug zum Tor - der extrem defensiv eingestellte Underdog tat dann sein Übriges, um ein Fußball-Feuerwerk gar nicht erst zu Stande kommen zu lassen. "Ich lasse mich von einem Spiel nicht aus Bahn bringen. Das war der Anfang. Wir versuchen, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen", sagte Flick bei RTL.

"Klar, wir hätten gern mehr Tore geschossen - aber wir haben uns Chancen erarbeitet", meinte der 56-Jährige und spielte auf ein Problem an, das schon unter seinem Vorgänger Joachim Löw allgegenwärtig war: Die mangelnde Chancenverwertung. Auch wenn sich das DFB-Team am Donnerstagabend in St. Gallen nicht gerade Möglichkeiten im Überfluss erspielt hatte, wäre der eine oder andere Treffer mehr drin gewesen. Dass es einmal mehr nicht klappte, spielt offenbar in den Köpfen der Spieler eine Rolle. Denn Flick sagte: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Mannschaft davon überzeugt ist, Tore zu schießen."

Einzig Timo Werner (41.) und Leroy Sané (77.) trafen gegen Liechtenstein, das diszipliniert und sehr tief verteidigte. "Vom Einsatz kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen, aber wir haben zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Man muss auch mal ins Eins-gegen-Eins gehen", meinte Flick: "Gegen Mannschaften, die sich so hinten reinstellen, ist es nicht so einfach. Wir haben zu lange gebraucht, um das erste Tor zu erzielen." Sein Fazit: "Aller Anfang ist nicht ganz einfach." Am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und drei Tage später in Reykjavik gegen Island kann es das DFB-Team besser machen.