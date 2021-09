Flick mit Ansage vor Bundestrainer-Debüt: "Wir wollen, dass sich die Spieler für Deutschland zerreißen"

… die personelle Situation : "Manuel Neuer hat nicht trainiert und steht nicht zur Verfügung, Bernd Leno wird spielen. Wir gehen davon aus, dass Manu am Sonntag wieder zur Verfügung steht. Thomas Müller hat Adduktorenprobleme und wird verletzt abreisen, da er auch für die nächsten Spiele nicht infrage gekommen und das Risiko zu groß gewesen wäre. Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn ersetzen."

Hansi Flick geht sein Debüt als Bundestrainer mit voller Power an - und erwartet dies auch von der deutschen Nationalmannschaft . Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in St. Gallen sprach der 56-Jährige auf der Abschluss-Pressekonferenz am Mittwoch über ...

… die Anreise per Bus: "Wir haben alle drei Tage ein Spiel, waren viel unterwegs. Es ist wichtig, dass man als Spieler sofort regeneriert. Es ist eine Frage der Strecke, des Verkehrs. Es ist eine Entscheidung, die der DFB so getroffen hat, die wir akzeptieren. Haben dann umdisponiert, bleiben dann noch die Nacht in St. Gallen und trainieren am Morgen nochmal und steigen mit einem Lunchpaket in den Bus. Es geht um die Erholungsphase."