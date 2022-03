Von Florian Wirtz bis Anton Stach: Die bisherigen DFB-Debütanten unter Bundestrainer Hansi Flick

Hansi Flick hat im Testspiel gegen Israel die nächsten beiden Junioren-Europameister zu Nationalspielern gemacht. Der Freiburger Nico Schlotterbeck (22) und der beim 2:0 gegen Israel in Sinsheim eingewechselte Mainzer Anton Stach (23) sind die Neulinge fünf und sechs in Flicks Amtszeit als Bundestrainer. Alle bisherigen sechs DFB-Neulinge bringen Titel-Erfahrungen im Deutschland-Trikot mit: Sie alle wurden mit der U21 im vergangenen Sommer Europameister.

Schlotterbeck war schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 von Flick eingeladen worden und kam nun wie angekündigt zu seinem ersten Einsatz im A-Team. Glücklich war auch Stach, der auf Anhieb 27 Minuten spielen durfte. "Es ist ein gutes Gefühl, dass ich das erste Mal dabei bin und direkt reingekommen bin", sagte er "sehr stolz und dankbar" nach dem Debüt. Sein Aufstieg vom Regionalliga-Spieler über den Bundesliga-Aufstieg mit Greuther Fürth zum Nationalspieler in Mainz ist bemerkenswert: "Bei mir ging das alles sehr schnell."

Im Vergleich zu seinem Vorgänger Joachim Löw zeigte sich Flick in den ersten acht Monaten im Amt übrigens kaum weniger experimentierfreudig: Löw, der mit insgesamt 107 Debütanten oft als Förderer neuer Gesichter beim DFB galt, verhalf von August 2006 bis März 2007 nur einem Debütanten mehr zum ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft – insgesamt sieben neue Spieler durften in den ersten Löw-Monaten das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust überstreifen. Beim kommenden Länderspiel am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr, ARD) wird nach aktuellem Stand kein neuer Debütant hinzukommen. In Schlotterbeck und Stach sind beide erstmals nominierten Profis bereits zum Einsatz gekommen.