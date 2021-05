Boateng, Talente, Assistenten: Dieses Personal-Puzzle wartet auf Bundestrainer Hansi Flick

Hochmotiviert und mit klaren Vorstellungen geht Hansi Flick den Job als Bundestrainer an. "Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen", sagte der 56-Jährige, der nach der anstehenden EM seinen ehemaligen Chef Joachim Löw beerben wird und am Dienstag einen Vertrag bis 2024 unterschrieb. Schon bevor ab dem 11. Juni bei Löws letztem Turnier der Ball rollt und Flicks Anstellung am 1. Juli offiziell beginnt, wird sich der neue Mann mit zahlreichen Personal-Fragen beschäftigen. Das Flick-Puzzle im Überblick. Anzeige

Die Routiniers Auch wenn Flick bei seiner Unterschrift die "Klasse der jungen Spieler" hervorhob und Löw in den vergangenen Monaten den Weg des Umbruchs eingeschlagen hatte, dürften die Karten nach dem Trainerwechsel gerade für manchen Routinier neu gemischt werden. Bestes Beispiel: Jérôme Boateng. Im Gegensatz zu Thomas Müller (31) und Mats Hummels (32) wurde der 32-Jährige von Löw nicht für die EM reaktiviert. Flick hätte wohl anders gehandelt. "Jérôme war unser konstantester Verteidiger, hat eine hervorragende Saison gespielt. Am Mann, am Ball, mit der Spieleröffnung ist er das beste Gesamtpaket. Er hätte es auch verdient gehabt, im EM-Aufgebot zu stehen", sagte der künftige Bundestrainer im Interview mit dem SPORTBUZZER. Sollte Boateng nach seinem Vertragsende beim FC Bayern nun einen neuen Arbeitgeber auf Top-Niveau finden und dort gute Leistungen zeigen, könnte sich in den kommenden Monaten möglicherweise wieder die Tür zum DFB-Team öffnen. Und: Ob Müller und Hummels die EM als kurzes Intermezzo verstehen und sich nach dem Turnier endgültig aus der Nationalmannschaft verabschieden, ist völlig offen. Auch Kapitän Manuel Neuer (35), Toni Kroos (31) oder Ilkay Gündogan (30) dürften unter Flick mindestens bis zur WM im kommenden Jahr an Bord bleiben wollen.

Die Talente Die deutsche Nachwuchsförderung steht seit Jahren in der Kritik, mit der verbandseigenen Akademie will der Verband die Wende schaffen. Dass sich Unmengen von Talenten nun im Eiltempo für Einsätze in der DFB-Auswahl aufdrängen, ist aber eher unwahrscheinlich. So dürfte der bereits für die EM nominierte Jamal Musiala zum größten Hoffnungsträger werden. Flick, der dem Youngster im Juni 2020 zum Profi-Debüt verholfen und den Teenager beim FC Bayern in der abgelaufenen Saison in 26 Bundesliga- und sechs Champions-League-Spielen eingesetzt hatte, traut dem 18-Jährigen schon in den kommenden Wochen zu, sich im DFB-Team zu etablieren. Im SPORTBUZZER-Interview schwärmt er von Musiala. "Er hat Qualitäten, die nicht so oft zu sehen sind. Jamal setzt sich unter Druck auf engem Raum durch. Er ist intelligent, sehr schlau, kann ein Spiel lesen, Bälle klauen", erläuterte der 56-Jährige und betonte, dass sich das Top-Talent auch in den Reihen der Bayern-Stars schon höchste Anerkennung erspielt habe: "Er hat bei unseren Nationalspielern ein Riesenstanding. Wenn es eng wird, wenn der Gegner tief steht, wenn Eins gegen Eins gefragt ist, gibt er jeder Mannschaft das gewisse Etwas mit seinem Zug zum Tor." Neben Musiala dürften der Leverkusener Florian Wirtz (18) und das Dortmunder Sturmtalent Youssoufa Moukoko (16) in den Gedanken von Flick eine Rolle spielen. Hinter dem Trio wird es in Sachen ganz junger Top-Spieler allerdings übersichtlich. Immerhin: DFB-Leistungsträger wie Joshua Kimmich (26), Leon Goretzka (26), Kai Havertz (21), Leroy Sané (25) oder Serge Gnabry (25) befinden sich im besten Fußballer-Alter oder sogar erst auf dem Weg dort hin.

Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick hat mit dem FC Bayern München in anderthalb Saisons sieben Titel gewonnen und wird nun neuer Bundestrainer. Der frühere Co-Trainer von DFB-Coach Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©