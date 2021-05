Über Hoffenheim und den FC Bayern zurück zum DFB: So lief die bewegte Karriere von Löw-Erbe Hansi Flick

Die Zukunft von Hansi Flick ist also geklärt. Nach anderthalb Jahren als Chefcoach des FC Bayern München heuert der 56-Jährige beim DFB an und wird ab dem Spätsommer die Nachfolge von Joachim Löw antreten. Damit wird Flick der sportliche Erbe seines einstigen Mentors, der ihn 2006 als Co-Trainer der Nationalmannschaft auf die große Fußball-Bühne zurückgeholt hatte. Am Dienstag bestätigte der Verband die Personalie nach wochenlangen Spekulationen. Anzeige

Flick hat bis zum heutigen Tag bereits eine bewegte Karriere im Fußball hinter sich - mit etlichen Höhen und einigen Tiefen. Er war unter legendären Trainern wie Jupp Heynckes, Udo Lattek und Jörg Berger als Spieler aktiv, musste seine Profi-Laufbahn allerdings schon im Alter von 28 Jahren nach langwierigen Verletzungssorgen beenden und wechselte in den Amateurfußball über. Seine zweite Karriere als Coach nahm 2006 Fahrt auf, als er Löws Assistent im DFB-Team wurde und erreichte 2020 ihren vorläufigen Höhepunkt, als Flick mit dem FC Bayern das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League einfahren konnte. Der SPORTBUZZER zeichnet in der Fotostrecke die wichtigsten Episoden seiner Laufbahn nach.

Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick hat mit dem FC Bayern München in anderthalb Saisons sieben Titel gewonnen und wird nun neuer Bundestrainer. Der frühere Co-Trainer von DFB-Coach Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©

Designierter Bundestrainer Flick: "Allen Grund" zu Optimismus Nun tritt Flick nach der Europameisterschaft die schwierige Nachfolge von Löw an, an dessen Seite er 2014 in Rio de Janeiro den WM-Titel einfuhr. "Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen", erklärte er bei seiner Vertragsunterschrift am Dienstag.