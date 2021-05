Hansi Flick intensiviert Flirt mit Bundestrainer-Posten: "Ich weiß, was ich am DFB habe"

Das Engagement von Hansi Flick als Bundestrainer wird offenbar immer mehr zur Formsache. Im Interview mit dem SPORT BUZZER , dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt der 56-Jährige einen Einblick in die Gespräche mit dem DFB und verrät, woran die Vertragsunterzeichnung derzeit noch hakt. "Das sind gute Gespräche. Ich weiß, was ich am DFB habe. Es sind noch Dinge zu klären. Das hat nichts mit mir zu tun, das sind andere Sachen. Wenn die geklärt sind, sieht es gut aus" , erklärte Flick, der den FC Bayern nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft auf eigenen Wunsch verlässt.

Zuletzt war er auch mit einem Wechsel zu einem der europäischen Top-Klubs Real Madrid oder FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Ob die spanischen Vereine tatsächlich bei ihm anklopften, ließ Flick offen. "Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich zu diesen Dingen schweige" , sagte der Erfolgstrainer, der in seinen rund eineinhalb Jahren bei den Bayern sieben Titel gewann .

Er habe in München "eine herausragende Zeit" gehabt, die ihm "sehr viel Spaß gemacht" habe, bilanzierte Flick nach seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister: "Meine Spieler, alle Leute um mich herum – jeder konnte sich einbringen. Das war mir immer sehr wichtig, dass wir ein gutes Miteinander, eine gute Atmosphäre haben. Letztendlich kommt es darauf an." Allerdings deutete er auch an, dass ihm die Belastungen bei den Bayern zu schaffen gemacht haben: "Klar, jedes Jahr nagt an einem. Es ist so, wie es ist. Ich bin happy, dankbar. Es war mir eine große Ehre. So will ich es stehen lassen."