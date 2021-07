DFB terminiert Vorstellung von Bundestrainer Hansi Flick - Dienstbeginn am Sonntag

Der neue Bundestrainer Hansi Flick wird drei Tage vor dem Bundesliga-Start seine Pläne mit der deutschen Nationalmannschaft erläutern. Die Vorstellung des 56-Jährigen ist für den 10. August in Frankfurt/Main geplant, wie am Donnerstag der Kicker berichtete. Dies deckt sich mit SPORTBUZZER-Informationen. Seinen ersten offiziellen Tag im neuen Job begeht der frühere Trainer des FC Bayern bereits an diesem Sonntag. Seine Arbeit hat Flick aber längst begonnen.

