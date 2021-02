Flick richtet flammenden Appell an Politik: "Mal Strategie entwickeln" - Scharfe Kritik an Lauterbach

So hat man Hansi Flick selten gesehen! Der Trainer des FC Bayern München hat auf der Pressekonferenz am Sonntag mit ungeahnter Vehemenz auf die aktuellen politischen Entwicklungen in der Corona-Krise reagiert. Die Reise des Rekordmeisters zur Klub-WM nach Katar wurde in Anbetracht der politischen Zustände, vor allem aber auch wegen des aktuellen Lockdowns kritisiert. Für ihre Reaktionen auf den verspäteten Hinflug hatten überdies die Klub-Bosse um Karl-Heinz Rummenige sowie Ehrenpräsident Uli Hoeneß viel Gegenwind bekommen. Anzeige

Angesprochen auf die Klub-WM, bei der Thomas Müller positiv auf das Coroanvirus getestet worden war und anschließend im Privatjet zurückflog, holte Flick zu einem flammenden Appell aus. "Ich habe das verfolgt, lese das auch immer", sagte der Bayern-Coach. Vor allem die "sogenannten Experten" (Flick) wie den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach knöpfte sich der 55-Jährige vor. Lauterbach hatte die Katar-Reise des frisch gebackenen Sextuple-Gewinners scharf kritisiert. "Herr Lauterbach hat zu irgendwas immer einen Kommentar abzugeben", wütete der Münchener Trainer.

Dann nahm Flick richtig an Fahrt auf. "So langsam kann ich die sogenannten Experten nicht mehr hören", betonte er mit Blick auf die "Diskussion mit Corona". Und weiter: "Ich finde, die Experten und die Politik sollen mal eine Strategie entwickeln, damit man Licht im Tunnel sieht. Man muss gucken, dass man mal was Positives verkünden kann."

Konkret mahnte Flick, dass die verantwortlichen Politiker ihre Entscheidungen nicht vom anstehenden Wahlkampf abhängig machen dürften. "Ich habe das Gefühl, dass jeder aus der Situation möglichst seinen Profit schlagen kann - wie kann er bei der nächsten Wahl die Prozentpunkte mehr machen", sagte der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und fügte an: "Das ist weit an dem Thema vorbei, welche Aufgabe sie aktuell haben, nämlich gemeinsam daran arbeiten, dass es langsam wieder zur Normalität kommt."

Flick: "Miteinander finden" Flick forderte, "ein Miteinander" zu finden, "um den Menschen in Deutschland und der ganzen Welt ein bisschen Zuversicht für die Zukunft geben, das ist momentan nicht der Fall". Explizit von seiner Kritik aus nahm der ehemalige Profi die Bundeskanzlerin. "Wer sich da nicht so wichtig nimmt, ist Kanzlerin Angela Merkel. Sie steht in der Verantwortung", erklärte Flick.